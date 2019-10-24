После массовой драки на новосибирском рынке возбуждено еще 12 дел

К расследованию обстоятельств драки подключились киргизские полицейские

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - После опроса торговцев с Хилокского рынка в Новосибирске, где 7 октября произошла массовая драка со стрельбой, возбуждено еще 12 уголовных дел, сообщает в четверг пресс-служба МВД Киргизии.

Отмечается, что поскольку в инциденте участвовали граждане этой страны, был организован визит представителя киргизского МВД в РФ в Новосибирск, который встретился с генеральным консулом республики в Новосибирске и руководством Главного управления МВД России по региону. Также была организована встреча новосибирских полицейских с киргизской диаспорой.

Совместно с новосибирским главком МВД проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск причастных к драке, а также выявления дополнительных эпизодов и других правонарушений. Так, были установлены потерпевшие от действий преступной группы, длительное время занимавшейся незаконными поборами на рынке. Против них дополнительно возбуждено 12 уголовных дел.

В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий и на основе показаний потерпевших, свидетелей и очевидцев установлены анкетные данные десяти человек, отработан круг связей лиц, входящих в преступную группу - уроженцев Киргизии.

В качестве подозреваемых по делу о массовой драке было задержаны два человека, в том числе предполагаемый лидер группировки.

Конфликт 7 октября на улице Малыгина возле Хилокского рынка, переросший в массовую драку, произошел между рыночными торговцами и лицами, вымогающими у них деньги за право торговли. Во время конфликта применялось огнестрельное оружие. Пострадали пять человек.

В отношении задержанных расследуются два уголовных дела по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство) и ч.2 ст. 163 УК РФ (вымогательство), оба находятся в СИЗО.