В Новосибирске после массовой драки задержали 50 человек

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - 7 октября в Новосибирске рядом с Хилокским рынком произошла массовая драка. По словам источника "Интерфакса" в экстренных службах региона, на месте было около 200 человек, в драке участвовали не все, задержаны 50 участников потасовки.

Прибывший на место участковый сделал предупредительный выстрел, участники драки оружие не применяли, добавил собеседник агентства. Полиция выясняет причину конфликта.

В городских группах во "ВКонтакте" "АСТ-54" и "Инцидент Новосибирск" очевидцы сообщили о драке со стрельбой и о двух сгоревших машинах.

Причиной драки стал конфликт двух торговцев, один из которых не платил другому за аренду склада, сообщил изданию "Тайга.инфо" информированный источник. По его словам, владелец помещения еще 4 октября "прислал каких-то вооруженных братков за деньгами", 7 октября конфликт продолжился.

Телеканал "Вести. Новосибирск" сообщал, что еще одна драка со стрельбой в районе рынка произошла 27 сентября.