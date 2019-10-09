Более 10 мигрантов выдворят из РФ после массовой драки у рынка в Новосибирске

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Полицейские при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии проверили почти две сотни граждан ближнего зарубежья в Ленинском районе Новосибирска, где 7 сентября произошла массовая драка.

Пресс-служба ГУ МВД России по региону сообщила, что 11 иностранных граждан помещены в спецприемник. Сейчас собираются материалы для их выдворения за пределы РФ. Всего было проверено 195 человек, 30 из которых доставили в отдел полиции.

Конфликт между двумя группами людей, в которой участвовали, в частности, граждане Киргизии, произошел 7 сентября на улице Малыгина возле Хилокского рынка.

По факту массовой драки возбуждено уголовное дело по статье 213 (хулиганство) и статье 163 (вымогательство) УК РФ. Пятерым пострадавшим оказана медицинская помощь, двое из них госпитализированы.

Сотрудники Генконсульства Киргизии в Новосибирске в понедельник побывали на месте происшествия, провели встречи с гражданами Киргизии и представителями российской полиции.

В городских группах во "ВКонтакте" "АСТ-54" и "Инцидент Новосибирск" очевидцы сообщили о драке со стрельбой и о двух сгоревших машинах.

Причиной драки стал конфликт двух торговцев, один из которых не платил другому за аренду склада, сообщил изданию "Тайга.инфо" информированный источник. По его словам, владелец помещения еще 4 октября "прислал каких-то вооруженных братков за деньгами", 7 октября конфликт продолжился.

Телеканал "Вести. Новосибирск" сообщал, что еще одна драка со стрельбой в районе рынка произошла 27 сентября.