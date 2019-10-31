Большинство россиян усомнилось в наличии в РФ народного единства

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Больше половины (54%) россиян полагают, что народного единства в РФ, скорее всего, нет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Исследование показало, что всего сильнее в существовании народного единства сомневаются респонденты в возрасте 45-59 лет (59%) и 25-34 лет (58%).

Социологи отмечают, что почти треть россиян (30%) из сомневающихся в наличии в стране народного единства считают, что их согражданам присуще безразличие, и многие предпочитают вести себя по принципу "каждый сам за себя". Каждый пятый (21%) из тех, кто сомневается по поводу народного единства среди россиян, объясняет свою точку зрения социальным расслоением и тяжелой жизнью.

По данным ВЦИОМ, 37% опрошенных полагают, что народное единство в России, скорее всего, есть, и сильнее всего в этом уверены респонденты в возрасте до 24 лет (46%). Среди основных аргументов в пользу такой позиции - способность к объединению в трудный момент и проявлению патриотизма, а также склонность россиян к сплочению и взаимопомощи.

По данным исследования, большинство россиян (68%) считают важным отмечать такие праздники, как День народного единства. Свою позицию представители данной категории опрошенных аргументируют тем, что праздник сплачивает людей, помогает воспитывать чувства патриотизма и гордости за страну, помнить историю, а также дает возможность отдохнуть от работы.

Противоположной точки зрения придерживаются 27% респондентов, утверждающих, что им непонятна сама суть праздника и что нечего отмечать, если нет народного единства. Кроме того, они не считают важным отмечать День народного единства, поскольку полагают, что праздник является "надуманным" и представляет собой некую альтернативу отмечавшемуся раньше 7 ноября - Дню Октябрьской революции.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 28 октября 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.