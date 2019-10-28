Роструд напомнил россиянам о сокращенной рабочей неделе в начале ноября

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - У жителей России после нынешней рабочей недели будут три выходных дня подряд в связи с празднованием в следующий понедельник, 4 ноября, Дня народного единства, напомнил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Иван Шкловец.

"В связи с государственным праздником в этом году будет три выходных дня подряд - со 2 по 4 ноября включительно. В пятницу, 1 ноября, предпраздничного сокращенного рабочего дня не будет, поскольку этот день не предшествует непосредственно понедельнику, 4 ноября", - сказал Шкловец "Интерфаксу" в понедельник.

Соответственно, следующая рабочая неделя будет четырехдневной, со вторника, 5 ноября до пятницы, 8 ноября включительно.