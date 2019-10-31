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РФ экстрадировала в Израиль двух подозреваемых в убийстве

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Россия экстрадировала в Израиль двух его граждан 16 и 18 лет, которых на родине подозревают в причастности к убийству, пишет в четверг The Jerusalem Post.

По данным газеты, убийство мужчины по имени Адиель Торати произошло в январе 2019 года в израильском городе Петах-Тиква. Подозреваемые в причастности к его убийству - молодые люди 16 и 18 лет - покинули Израиль, когда ими заинтересовались следователи.

Следствие установило, что сначала они отправились в украинский город Умань, а затем перебрались в Россию. После прибытия в Россию их задержали.

РФ Израиль

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