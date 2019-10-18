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Источник заявил, что дело осужденной в РФ израильтянки омрачило отношения двух стран

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Дело осужденной в России за контрабанду наркотиков гражданки Израиля Наамы Иссахар наподобие темной тучи нависло над отношениями между двумя странами, пишет в пятницу газета "Едиот Ахронот" со ссылкой на источник в израильском внешнеполитическом ведомстве.

Собеседник издания также заявил, что власти Израиля надеются на возвращение на родину Иссахар до визита президента Владимира Путина в эту страну, запланированного на январь 2020 года.

Вместе с тем, собеседник газеты опроверг появлявшуюся ранее в СМИ информацию о том, что Россия пыталась добиться обмена Иссахар на находящегося под стражей в Израиле уже четыре года гражданина РФ Алексея Буркова.

"Мы никогда - ни наше посольство в Москве, ни МИД в Иерусалиме - не получали никаких упоминаний от российской стороны о возможности сделки (по обмену - ИФ) Наамы и Алексея Буркова. Если этот вопрос станет актуальным, то будет обсуждаться по другим каналам", - отметил он.

Ранее газета "Гаарец" со ссылкой на источники в местных разведслужбах сообщала, что Россия "оказывала давление на Израиль, чтобы добиться освобождения Алексея Буркова, российского хакера, которого должны экстрадировать в США, в обмен на освобождение гражданки Израиля и США Наамы Иссахар".

15 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Путину с просьбой помиловать Иссахар. Ранее в октябре с такой же просьбой обратился к российскому лидеру президент Израиля Реувен Ривлин.

Иссахар задержали в аэропорту Шереметьево в 2018 году. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 9 грамм гашиша. Она отрицает причастность к контрабанде наркотиков в значительном размере, но согласилась с обвинением в хранении наркотических средств. Она должна отбывать наказание сроком семь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Буркова задержали в аэропорту Тель-Авива в 2015 году, в Израиль тогда он приехал в отпуск. Позднее ему предъявили обвинения в преступлениях в сфере кибербезопасности. Сам себя он называет специалистом по информационной безопасности и отрицает обвинения в совершении вменяемых ему преступлений. Все это время с момента задержания он провел в израильских тюрьмах.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что принял приглашение своего израильского коллеги Реувена Ривлина посетить в январе Израиль для участия в мероприятиях, посвященных годовщине освобождения Освенцима.

Наама Иссахар Израиль Алексей Бурков

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