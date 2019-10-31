В Кузбассе школу частично закрыли из-за радона

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В Белове Кемеровской области Роспотребнадзор закрыл часть помещений в школе №5 из-за превышения концентрации радона. Радиоактивный газ там выявили при плановой проверке в спортзале и одном из начальных классов, сообщила пресс-служба областного управления ведомства.

Поскольку превышение концентрации радона опасно для здоровья, школу привлекли к административной ответственности.

Беловский городской суд назначил учреждению административное наказание в виде приостановки использования спортзала и кабинета начальных классов на 30 дней.

Радон - бесцветный радиоактивный инертный газ, радиоактивен. Может представлять опасность для здоровья и жизни. В Кемеровской области он содержится в породах и время от времени прорывается наружу.