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Детский сад на Кузбассе закрыли из-за радиоактивного газа

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Судебные приставы приостановили работу частного детского сада ОАО "РЖД" в городе Белово (Кемеровская область) из-за повышенного содержания радона в трех помещениях, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по области во вторник.

"Был установлен превышающий уровень газа радона в помещениях, что создает непосредственную угрозу здоровью и жизни детей, а также работников учреждения. Продукты распада радона могут привести к раку легких, развитию лейкозов", - говорится в сообщении.

Решением городского суда эксплуатация детского сада "Детский сад N171 ОАО "РЖД"" приостановлена на 11 суток. Судебные приставы опечатали помещение медицинского кабинета, спальни средней и первой младшей группы.

Это не первый подобный случай в Кемеровской области. В 2017 году повышенное содержания радона было обнаружено в двух детских садах, а также в ДК и кинотеатре. По поводу Дома культуры в поселке Звездный специалисты Роспотребнадзора предполагали, что причиной повышенного уровня радиации могли стать разломы в недрах земли.

Теги: Кемеровская область

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