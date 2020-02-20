В Иркутской области школу закрыли на два месяца из-за радона в помещениях

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В деревне Столбова в Иркутской области судебные приставы закрыли на 65 суток начальную школу, в помещениях которых обнаружилось превышение допустимой концентрации изотопов радона. Об этом сообщило региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

Превышение нормативного значения среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности изотопов радона в классах в ходе плановой проверки обнаружили сотрудники Роспотребнадзора и областного Центра гигиены и эпидемиологии.

Суд признал школу виновной в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и распорядился, чтобы ее закрыли на 65 суток. Детей на это время перевели в другие школы.