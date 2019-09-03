Детсад в Кузбассе закрыли из-за повышенного содержания радиоактивного газа

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Кузбассе Мариинский городской суд постановил приостановить работу детского сада из-за повышенного содержания в воздухе газа радона в ряде помещений, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе суда во вторник.

По словам представителя суда, объем активности радона в воздухе в игровых комнатах, в медицинском и методическом кабинетах, а также в кабинете заведующей детсадом составил от 218,14 до 262,34 Бк/м3 (беккерель на кубический метр - ИФ) при норме не более 200 Бк/м3.

"При этом в холле показатель содержания радона составил 392,6 Бк/м3, а в спальне старшей группы - 851,76 Бк/м3", - подчеркнули в пресс-службе.

Постановлением суда работа детского учреждения приостановлена на 30 дней.

Продукты распада радона могут привести к раку легких, развитию лейкозов.