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Минздрав уточнил количество сокращенных врачей в 55 регионах

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Минздрав РФ сообщил о сокращении медперсонала в 55 регионах страны, наибольший показатель отмечен на Чукотке.

"Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 55 регионах. Наиболее негативную динамику количества врачей на конец 2018 года показал Чукотский автономный округ. Там число врачей сократилось на 5,3% - с 341 до 323", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в четверг.

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На втором месте оказалась республика Алтай, где сокращения составили 4,4% и из 858 врачей осталось только 820. Также в топ-5 регионов с отрицательной динамикой попали: Псковская (сокращение на 4,2%) и Костромская области (сокращение на 3,8%) области, а также республика Калмыкия (сокращение на 3,5%).

Между тем, по данным Минздрава, в 30 регионах число врачей увеличилось. В Ненецком автономном округе произошел рост на 4,5% - со 177 до 185. Москва показала прирост в 3,5% - с 52598 до 54420 врачей.

В сообщении отмечается, что ранее статистику публиковали СМИ. По их данным, наиболее негативную динамику показала Бурятия, якобы в республике число врачей сократилось на 59% - с 3673 до 1499. Однако в Минздраве уточнили, что количество врачей в республике сократилось с 3673 до 3658.

А в Новосибирской области, где писали, что сокращение составило 58% (из 11 тыс. врачей остались 4613), на самом деле произошел рост на 7% (с 11005 до 11090 врачей).

Минздрав РФ Бурятия Новосибирская область Чукотка

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