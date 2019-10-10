Комиссия не нашла "страшной атмосферы" в НИИ онкологии в Москве

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Комиссия Минздрава, которая проверяла НИИ детской онкологии при центре имени Блохина после жалобы врачей, не выявила массовых претензий к новому директору института Светлане Варфоломеевой, и не ощутила "атмосферу страха". Проверяющие узнали, что замдиректора Георгий Менткевич сам был готов возглавить институт, рассказали журналистам члены комиссии.

Проверка началась после публичной жалобы четырех врачей на Варфоломееву: они говорили о запугивании и угрозах увольнения, о сокращении зарплат и об антисанитарии в палатах. 10 октября проверяющие завершили работу.

Они встретились с 52 сотрудниками института (всего в нем работает 135 человек, говорили в пресс-службе).

"Из них пять человек, именно те, которые написали письмо президенту и обращались в СМИ с жалобами, - сказали об атмосфере страха. Но больше они говорили о своем человеческом недопонимании и нежелании работать с Варфоломеевой . Никаких примеров нам приведено не было", - заявила глава комиссии, директор департамента Минздрава Елена Байбарина.

Остальные опрошенные сказали, что не чувствуют "ни атмосферы страха, ни давления, ни принуждения", а Варфоломееву назвали требовательным и строгим руководителем, который не нарушает этику. Ее указания они воспринимают "как справедливые и направленные на интересы больных".

"Таким образом, создания какой-то такой страшной атмосферы мы тоже не увидели", - заключила Байбарина.

Президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева, главный внештатный детский онколог Минздрава Александр Румянцев заявил, что один из авторов обращения, замдиректора НИИ Георгий Менткевич хотел занять место директора. Байбарина подтвердила, что слышала этот разговор.

"В нашей беседе доктор Менткевич, завершая беседу о том, что не хочет работать со всеми людьми снизу доверху вплоть до директора, в конце сделал такое заявление: "Если мне предложат стать директором этого учреждения, я обязательно дам согласие, потому что я могу превратить это учреждение в серьезный объект", - сказал Румянцев.

Ранее члены комиссии сообщили, что выявили в НИИ серьезные нарушения, в том числе использования неодобренных протоколов лечения детей. Также там назвали обоснованным назначение Варфоломеевой. В комиссию вошли 23 человека, в том числе сотрудники Минздрава и онкологических учреждений Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону.