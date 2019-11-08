В Кремле назвали данные о сокращении врачей скорой помощи поводом для анализа

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Данные Минздрава о сокращении количества врачей в России, особенно в службе скорой помощи, заслуживают внимания и являются "поводом для глубокого анализа", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что власти принимают меры по развитию первичного звена здравоохранения. Речь идет о комплексе мер, который разрабатывался в ходе серии совещаний у президента и недавнего заседания президиума Госсовета.

"Существует и целый набор мер в нацпроектах, который также направлен на то, чтобы сделать профессию врача в самых разных областях медицины - будь то специализированное направление или первичное звено - более привлекательной", - сказал Песков.