Новосибирский и бурятский Минздравы опровергли сокращение числа врачей в регионе

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В министерствах здравоохранения Бурятии и Новосибирской области опровергли сообщения СМИ о сокращении числа врачей в этих регионах.

В ответе новосибирского Минздрава на запрос агентства "Интерфакс" говорится, что количество врачей в Новосибирской области в 2018 году не только не уменьшилось, но даже увеличилось.

По данным министерства, в 2018 году число основных работников на должностях врачей всех специальностей составило 11 090 человек, с учетом федеральных медицинских учреждений в регионе, подведомственных Минздраву РФ. Из них в амбулаторных подразделениях - 6 248 человек, в стационарах - 4 399 человек. Еще 443 человека - врачи скорой медицинской помощи и сотрудники медицинских учреждений особого типа.

Отмечается, что годом ранее в регионе работали 11 005 врачей. Сокращение числа работников зафиксировано только в службе скорой помощи и медучреждениях особого типа, по всем остальным категориям число медработников увеличилось.

"У Минздрава РФ в настоящий момент нет замечаний к организации кадровой работы министерства здравоохранения Новосибирской области", - сказано в сообщении регионального Минздрава.

В пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии в среду сообщили агентству "Интерфакс", что на конец 2017 года в регионе действительно работали 3673 врача, но на конец 2018 года их было 3658 врачей, что подтверждает Государственная статистическая форма №30 (ежегодная форма предоставления сведений о медицинской организации федерального государственного статистического наблюдения).

Он также отметил, что в настоящее время в министерстве готовят подробный отчет о реальном состоянии кадров в системе здравоохранения республики, который будет представлен в ближайшее время.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на справку Минздрава РФ, что в Новосибирской области в 2018 году число врачей сократилось на 58%, из 11 тысяч врачей остались 4613. Бурятия, согласно приведенным данным, стала лидером среди регионов по оттоку кадров из системы здравоохранения: на конец 2018 года число врачей в республике сократилось на 59% - с 3673 до 1499. В числе лидеров по сокращению количества врачей были также названы Томская, Кемеровская области и Якутия.

По данным СМИ, отток врачей в регионах в российском Минздраве связывают с переездом специалистов в соседние области, которые предлагают более высокую зарплату.