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Прокурор попросил вернуть фигурантам дела "Седьмой студии" подписки о невыезде

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Гособвинение просит суд избрать подписку о невыезде в качестве меры пресечения режиссеру Кириллу Серебренникова и другим фигурантам дела "Седьмой студии", повторное рассмотрение которого началось в пятницу, передал корреспондент "Интерфакса".

"С учетом того, что подсудимые обвиняются в совершении тяжкого преступления экономической направленности, ущерб по делу не погашен, один из подсудимых живет на территории другого региона, а другой имеет второе гражданство, сторона обвинения считает, что без какой-либо меры пресечения подсудимые могут скрыться от суда с целью ухода от наказания", - сказал прокурор Михаил Резниченко на заседании Мещанского суда Москвы в пятницу.

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Фигурантам дела вменяют хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной Серебренниковым одноименной "Седьмой студии" на проект "Платформа" - по популяризации и развитию современного искусства. Перед судом предстали Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший гендиректор "Седьмой студии" и экс-директор ярославского театра им. Волкова Юрий Итин. Они вину не признают.

11 сентября Мещанский суд Москвы вернул дело в прокуратуру из-за нарушений и снял с фигурантов дела подписку о невыезде. Позже Мосгорсуд отменил его решение в части возврата дела генпрокурору.

Серебренников в Басманном суде

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Седьмая студия Кирилл Серебренников

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