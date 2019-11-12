Судья отказалась дать отвод прокурору в деле "Седьмой студии"

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Судья Мещанского суда Олеся Менделеева отклонила просьбу об отводе гособвинителя Олега Лаврова на процессе по делу "Седьмой студии".

Об отводе просила адвокат Алексея Малобродского Ксения Карпинская.

На предыдущих нескольких заседаниях Лавров представлял материалы дела.

Карпинская, которую поддержали другие адвокаты и подсудимые, заявила, что тенденциозный порядок и способ представления доказательств прокурором свидетельствует о его заинтересованности в исходе процесса. Перед этим он представил документ на немецком языке о покупке режиссером Кириллом Серебренниковым квартиры в Берлине. Как и на предыдущем процессе, документ был без заверенного перевода.

"Странно все это слышать заново - без учета предыдущего процесса, где мы по поводу квартиры приносили справки и прикладывали их к делу. Прокурор оглашает все так, как будто этого ничего не было", - прокомментировал Серебренников.

Карпинская назвала действия гособвинителя "профанацией", которая свидетельствует в том, что он заинтересован в обвинительном приговоре.

Лавров назвал ее доводы голословными.

Олег Лавров из прокуратуры Москвы поддерживает обвинение в отношении Серебренникова и других фигурантов его дела с прошлой осени. Перед возвращением дела в прокуратуру к нему присоединился Михаил Резниченко из Генпрокуратуры.

Дело "Седьмой студии" слушается в суде повторно. По нему проходят худрук "Гоголь-центра" и создатель "Седьмой студии" Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, бывшая руководитель департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин. Все они вину не признают.

Их обвиняют в хищении 133 млн рублей, выделенных из госбюджета "Седьмой студии" на проект "Платформа". По версии следствия, эти деньги были похищены.

11 сентября Мещанский суд Москвы вернул дело в прокуратуру из-за нарушений и снял с фигурантов дела подписку о невыезде. Позже Мосгорсуд отменил его решение в части возврата дела генпрокурору.