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Замглавы отдела полиции в Красноярском крае арестовали по делу об изнасиловании

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Против заместителя начальника отдела полиции в Богучанском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело о сексуальном насилии, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по региону.

По предварительным данным следствия, вечером 19 октября 32-летний полицейский, будучи пьяным, находился в кафе "Придорожное" в поселке Ангарский, там он заметил 30-летнюю женщину, которая вышла из кафе. Замначальника отдела полиции пошел за ней и совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера.

Полицейский вину не признал. Он арестован на два месяца.

В пресс-службе краевого главка МВД "Интерфаксу" сообщили, что подозреваемый отстранен от обязанностей. "Проводится служебная проверка, по результатам которой полицейский будет уволен из органов внутренних дел за поступок, порочащий честь и достоинство сотрудника ОВД", - отметили в ведомстве.

Красноярский край МВД РФ

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