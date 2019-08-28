Двух полицейских арестовали в Анапе за понуждение к сексу несовершеннолетней

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Городской суд Анапы в среду избрал меру пресечения двум сотрудникам полиции, обвиняемым в понуждении к сексу несовершеннолетней спортсменки из Подмосковья, сообщил "Интерфаксу" адвокат одного из фигурантов дела Юрий Гапеев.

Полицейским предъявлено обвинение в понуждении девушки, не достигшей 18-летнего возраста, к действиям сексуального характера путем шантажа или угроз (ч.2 ст.133 УК РФ). По словам защитника, арестованные вину не признают.

По данным следствия, в ночь 26 августа полицейские задержали на пляже Витязево пару влюбленных - 17-летнюю девушку и ее совершеннолетнего молодого человека. Юношу тут же отпустили, а девушке стали угрожать административной ответственностью за пребывание в общественном месте в ночное время без родителей или законных представителей, чем понудили к сексу.

В краевом главке МВД сообщили, что подозреваемые полицейские уволены по отрицательным мотивам, а начальник отдела МВД по Анапе отстранен. Кроме того, решается вопрос об увольнении непосредственных руководителей фигурантов дела.

Источник сообщил "Интерфаксу", что потерпевшая - спортсменка из Московской области, участвовавшая в чемпионате России по пляжному волейболу, который проходил в Апапе. По словам собеседника агентства, о случившемся на пляже девушка рассказала своему тренеру, и тот обратился в правоохранительные органы.