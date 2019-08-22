Защита экс-полицейских по делу об изнасиловании дознавательницы подготовила для нее 800 вопросов

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Рассмотрение резонансного дела об изнасиловании девушки-дознавателя в отделе полиции в Уфе отложено до 27 августа, за это время защита подсудимых выберет из 800 подготовленных вопросов те, что задаст потерпевшей в суде, сообщил адвокат одного из обвиняемых Рустам Ибрагимов после заседания в Кировском суде Уфы в четверг.

Заседание должно было начаться с допроса потерпевшей ее представителем. "Было предложено задавать вопросы представителю потерпевшей, на что она заявила, что отказывается задавать вопросы в связи с плохим самочувствием (своей доверительницы - ИФ) и якобы уступает нам", - сказал Ибрагимов журналистам.

Он сообщил, что представитель потерпевшей попросила допрашивать ее доверительницу сидя, однако "суд отказал в этом, указав, что показания даются стоя". При этом, по словам Ибрагимова, документы о состоянии здоровья потерпевшей суду не предъявлялись.

Адвокат отметил, что защита обвиняемых не была готова к допросу и тоже попросила перенести заседание, чтобы согласовать позицию адвокатов, у которых в общей сложности "к потерпевшей порядка 800 вопросов, некоторые из которых могут дублироваться". Суд эту просьбу удовлетворил.

"Суд учел все моменты: состояние здоровья, ходатайство потерпевшей, строго предупредив, что это будет в последний раз и (в будущем - ИФ) будет рассматриваться как затягивание процесса", - сообщил Ибрагимов. Он добавил, что заседание 27 августа в любом случае состоится: если ситуация повторится, защитники обвиняемых начнут задавать свои вопросы.

В свою очередь представитель потерпевшей Ирина Валиева сообщила, что заседание отложено "по решению суда". "Мы настаивали на том, чтобы проводить заседание, но суд определил (иначе - ИФ)", сказала она.

Валиева отметила, что состояние ее доверительницы "замечательное", девушка устроилась на работу. Судебные приставы проводили потерпевшую из здания суда до дороги, где она села в машину и уехала.

Процесс по резонансному делу об изнасиловании дознавательницы проходит в Кировском суде Уфы, заседания неоднократно переносились и отменялись из-за состояния здоровья потерпевшей.

Уголовное дело

В преступления подозреваются теперь уже бывшие начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук.

Все трое были задержаны 31 октября 2018 года по подозрению в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Как установила служебная проверка, в ночь на 30 октября потерпевшая и еще одна девушка-дознаватель пила спиртное с тремя руководителями подразделений республиканского МВД в отделе полиции. И обвиняемые, и обе девушки были уволены за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции.

Все трое обвиняемых с ноября находились под стражей, но весной суд отпустил их всех под домашний арест.