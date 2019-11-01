Первый приговор по делам из "списка Титова" шокировал бизнес-омбудсмена

Он считает, что в деле Каковкина не должно быть уголовной составляющей

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Бизнес-омбудсмена Бориса Титова шокировал приговор Кировского райсуда в Ростове-на-Дону, который отправил на три года в колонию бизнесмена Андрея Каковкина. Осужденный стал первым из списка предпринимателей, которые согласились вернуться в Россию под обещание Титова им помочь, и первый получил приговор.

"Я в шоке, как и вы. От приговора, вынесенного Андрею Каковкину районным судом Ростова-на-Дону, - написал Титов в фейсбуке. - К сожалению, список не дает гарантий в отношении судебного приговора. Но. Моя позиция остается прежней: дело Каковкина – это гражданско-правовой спор, а не уголовное дело!"

Он пообещал помочь защите осужденного оспорить этот приговор.

Суд признал директора торгового дома "Гриф" Каковкина виновным в мошенничестве. По версии следствия, он в сговоре с учредителем фирмы "ДИТИС" в августе 2015 года похитил у ООО "МКТ" 10 млн рублей. Баскаковым 11 августа 2015 года похитил 10 млн рублей, принадлежащих ООО "МКТ".

Титов напомнил, что обвинение строится на гражданско-правовой сделке о займе двух компаний, договор о которой до сих пор не расторгнут. 10 млн рублей, хищение которых вменялось Каковкину, были арестованы судом еще летом 2015 года, а в 2017 года их вернули потерпевшей стороне. Бизнес-омбудсмен считает, что это гражданский спор, а уголовное дело тут ни при чем, и это он обещал доказывать следствию, судам и прокуратуре.

Он отметил, что силовики соблюли договоренности по "лондонскому списку", дав возможность Каковкину оставаться на свободе до суда.

Титов в начале 2018 года начал составлять список российских бизнесменов, которым грозит на родине уголовное преследование и которые из-за этого выехали за границу, но хотели бы вернуться. Он обещал им поддержку и гарантии, что их не арестуют по возвращении. Список он составлял с одобрения президента Владимира Путина.

Каковкин стал первым, кто вернулся в Россию по предложению Титова.

Бизнес-омбудсмен напомнил, что из числа вернувшихся двое получили условные сроки, один - амнистирован, десятерым отменили заочные аресты и дела троих прекратили. По его словам, в работе еще 100 обращений от заявителей, по которым ведется работа по включению в "лондонский список".