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Титов сообщил о возможном возвращении в РФ еще трех человек из "лондонского списка"

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Три человека из так называемого "лондонского списка" изъявили желание вернуться в Россию, сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

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"Это постоянный процесс их собственного желания. И позиция прокуратуры. И даже не прокуратуры, потому что прокуратура всегда более открыта, наверное, следственных органов здесь важна позиция. (. . .) Но мы готовы, сегодня есть три заявления (от людей - ИФ), которые сегодня готовы к приезду", - сказал он журналистам во вторник.

Титов уточнил, что с прокуратурой ведется работа по "отдельным кейсам возвращающихся".

"Лондонский список" бизнес-омбудсмена - условное название реестра российских бизнесменов, которые находятся за границей, а в России в отношении них возбуждены уголовные дела. Участники списка намерены вернуться в Россию при гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного заключения.

Борис Титов

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