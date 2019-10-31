Первый вернувшийся в РФ бизнесмен из "списка Титова" получил три года колонии

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Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Кировский суд Ростова-на-Дону приговорил директора ООО "Торговый дом "ГРИФ" Андрея Каковкина - первого бизнесмена из списка уполномоченного по правам бизнесменов Бориса Титова, вернувшегося на родину, - к трем годам колонии общего режима за мошенничество, сообщает пресс-служба суда.

По ее данным, Каковкин в сговоре учредителем фирмы "ДИТИС" Баскаковым 11 августа 2015 года похитил 10 млн рублей, принадлежащих ООО "МКТ".

В начале февраля 2018 года российский бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что передал президенту список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, но скрывающихся от правосудия за рубежом. По его словам, история у всех этих бизнесменов примерно одинакова: они успели уехать из страны до момента заключения в СИЗО.

Первым предпринимателем из списка, вернувшимся в Россию в феврале того же года, стал ростовский бизнесмен Андрей Каковкин. При въезде бизнесмена арестовали и отправили в ОВД, однако после вмешательства адвокатов отпустили домой под обязательство о явке. В августе 2018 года полиция прекратила уголовное дело в отношении Каковкина, но затем оно было возобновлено. Всего на родину вернулись уже четверо из этого списка, в отношении двух из них уголовное преследование прекращено.