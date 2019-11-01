"Репортеры без границ" назвали закон о Рунете опасным шагом к тотальному контролю

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Правозащитная организация "Репортеры без границ" раскритиковала вступивший в силу российский закон об автономном интернете, назвав его "опасным шагом к всеобъемлющему контролю и надзору над цифровой коммуникацией".

"Этот закон представляет собой попытку поднять на новую ступень интернет-цензуру в России. Он подтверждает, что российские власти готовы установить политический контроль над всей инфраструктурой Сети, чтобы при необходимости перекрыть потоки цифровой информации", - заявил исполнительный секретарь организации Кристиан Мир, которого цитирует радиостанция Deutsche Welle.

Мир отметил, что "новый закон показывает, сколь высока степень угрозы свободе интернета в России". По мнению правозащитников, новый закон "угрожает свободе слова и СМИ, а также анонимности в интернете и создает новые возможности слежки в Сети".

Пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации", предполагающий обеспечение целостности, устойчивости и безопасности интернета в России в случае внешних угроз (так называемый закон о Рунете), вступил в силу с 1 ноября 2019 года.

Документ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в мае, предусматривает создание в РФ независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. Также, согласно положениям нового закона, операторы связи обязаны установить технические средства, способные определять источник трафика.