Поиск

"Репортеры без границ" назвали закон о Рунете опасным шагом к тотальному контролю

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Правозащитная организация "Репортеры без границ" раскритиковала вступивший в силу российский закон об автономном интернете, назвав его "опасным шагом к всеобъемлющему контролю и надзору над цифровой коммуникацией".

"Этот закон представляет собой попытку поднять на новую ступень интернет-цензуру в России. Он подтверждает, что российские власти готовы установить политический контроль над всей инфраструктурой Сети, чтобы при необходимости перекрыть потоки цифровой информации", - заявил исполнительный секретарь организации Кристиан Мир, которого цитирует радиостанция Deutsche Welle.

Рунет под присмотром

Мир отметил, что "новый закон показывает, сколь высока степень угрозы свободе интернета в России". По мнению правозащитников, новый закон "угрожает свободе слова и СМИ, а также анонимности в интернете и создает новые возможности слежки в Сети".

Пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации", предполагающий обеспечение целостности, устойчивости и безопасности интернета в России в случае внешних угроз (так называемый закон о Рунете), вступил в силу с 1 ноября 2019 года.

Документ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в мае, предусматривает создание в РФ независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. Также, согласно положениям нового закона, операторы связи обязаны установить технические средства, способные определять источник трафика.

Репортеры без границ Кристиан Мир

Новости по теме

Новости

Экс-генерал милиции арестован за подготовку убийства

Актриса Асмус потребует извинений и компенсации за свое фото на надгробном камне

МВД РФ создаст подразделения по борьбе с IT-преступностью

Верховный суд РФ ликвидировал движение "За права человека"

Верховный суд РФ ликвидировал движение "За права человека"

Полковник ФСБ Черкалин согласился отдать государству изъятые деньги, часы и запонки

Полковник ФСБ Черкалин согласился отдать государству изъятые деньги, часы и запонки

Петербуржец, давивший на "Хаммере" машины, осужден на 17 лет за съемку порно с дочерью

Глава Гидрометцентра пообещал россиянам "розовую зиму"

Глава Гидрометцентра пообещал россиянам "розовую зиму"

После убийства ребенка в Нарьян-Маре задержали охранника детского сада

WSJ узнала о конфликте в Deutsche Bank в связи со сделкой с сыном экс-министра из России

WSJ узнала о конфликте в Deutsche Bank в связи со сделкой с сыном экс-министра из России

Суд в Нарьян-Маре арестовал убийцу мальчика в детсаду

Суд в Нарьян-Маре арестовал убийцу мальчика в детсаду
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');