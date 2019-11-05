Правозащитники включили Россию в список стран с "несвободным интернетом"

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Россия вошла в перечень стран с "несвободным интернетом", говорится в новом отчете "Свобода в сети 2019" международной правозащитной организации Freedom House.

Согласно этому документу, РФ набрала 31 балл из 100 возможных. Страной с "несвободным интернетом" также признали Белоруссию с 35 баллами.

Из постсоветских стран правозащитники также обнаружили проблемы в плане свободы интернета в Азербайджане (39 баллов), Казахстане (32 балла) и Узбекистане (26 баллов). "Частично свободными" Freedom House признала Украину (56 баллов) и Кыргызстан (61 балл), "свободными" - Армению (76 баллов), Грузию (75 баллов) и Эстонию (94 балла).

Страной с самым несвободным интернетом из 65 проанализированных был признан Китай с 10 баллами свободы. Лидером же рейтинга стала Исландия, набравшая 95 баллов.

Рейтинг "Свобода в сети" международной правозащитной организации Freedom House охватывает 65 стран, на которые приходятся 87% мировых пользователей сети. Информация, включенная в последний отчет, охватывает период с июня 2018 года по май 2019 года.

1 ноября в России вступил в силу пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации", предполагающий обеспечение целостности, устойчивости и безопасности интернета в России в случае внешних угроз (так называемый закон о Рунете). Правозащитная организация "Репортеры без границ" раскритиковала новый закон, назвав его "опасным шагом к всеобъемлющему контролю и надзору над цифровой коммуникацией".