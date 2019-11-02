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Садовничий впервые прокомментировал дело аспиранта МГУ Мифтахова

Садовничий впервые прокомментировал дело аспиранта МГУ Мифтахова
Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий выразил надежду, что суд разберется в деле обвиненного в хулиганстве аспиранта Московского университета Азата Мифтахова.

"В Российской Федерации признать человека виновным может только суд. Я несколько раз интересовался прохождением этого дела. Азату Мифтахову и его семье сейчас тяжело, но я уверен, что правоохранительные органы в ближайшее время объективно разберутся во всех обстоятельствах и суд вынесет справедливое решение", - сказал Садовничий "Интерфаксу" вечером в пятницу.

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Ректор МГУ подчеркнул, что ему известно о следственных действиях по делу Мифтахова и о резонансе, которое оно вызвало в обществе и особенно в студенческой среде. Тем не менее, Садовничий отметил, что не знаком с материалами дела.

"У меня нет доступа к материалам уголовного дела, поэтому, сложно судить о наличии или отсутствии его вины", - заявил он.

Дело Азата Мифтахова

25 октября следствие предъявило обвинение 25-летнему аспиранту мехмата МГУ Азату Мифтахову по делу о нападении на офис партии "Единая Россия" в московском районе Ховрино. По версии следствия, аспирант МГУ причастен к инциденту 30 января этого года, когда неизвестные разбили окно и бросили в помещение дымовую шашку. Мифтахов отрицает свою причастность к преступлению и настаивает, что ему "фабрикуют дело за политические взгляды".

Мифтахова задержали 1 февраля, через неделю отпустили, но затем снова задержали по делу о хулиганстве. Дело Мифтахова получило резонанс, в его поддержку была развернута кампания активистами студенческого сообщества.

Виктор Садовничий Азат Мифтахов МГУ Москва

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