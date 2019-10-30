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В МГУ заявили, что поддерживающим аспиранта Мифтахова студенткам грозит отчисление

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Студентки четвертого курса МГУ Фариза Дударова и Марина Ким, собиравшие поручительства в поддержку обвиненного в хулиганстве аспиранта МГУ Азата Мифтахова, попытались оформить академический отпуск по поддельным медицинским справкам, теперь девушек могут отчислить.

Как сообщила "Интерфаксу" в среду пресс-секретарь факультета журналистики МГУ Дарья Фомина, Дударову и Ким в связи с выявленным фактом подделки документов пригласили на заседание комиссии по студенческим делам.

По ее словам, в начале прошлой недели обе студентки подали заявления на оформление академического отпуска. К заявлениям они приложили медицинские справки. На факультете проверили подлинность справок, направив запрос в больницу. Оттуда в тот же день пришел официальный ответ за подписью главврача, согласно которому девушки в больницу не обращались и справок им не выписывали.

"В ответе также указано, что врачи, чьи подписи указаны в документах, не работают в данной организации", - отметила Фомина.

Позже в среду состоится заседание студенческой комиссии, на ней будет рассматриваться вопрос, в том числе, об инциденте со справками студенток Дударовой и Ким, добавила она. Комиссия по студенческим делам рассматривает целый ряд вопросов, в том числе - вопросы об отчислении студентов, однако окончательное решение не принимает.

После комиссии, отметила Фомина, у двух студенток могут взять объяснительные относительно инцидента со справками, затем комплект материалов будет направлен в юридическую службу университета, которая даст рекомендации руководству факультета относительно дальнейшей судьбы девушек. Отвечая на вопрос "Интерфакса", Фомина не исключила, что Дударову и Ким по итогам разбирательства могут отчислить.

15 октября студентки 4-го курса МГУ Дударова и Ким в здании факультета журналистики МГУ на Моховой улице собирали поручительства в поддержку находящегося под стражей Азата Мифтахова, сообщали студенты в соцсетях. Они отмечали, что у двух девушек были задолженности по учебе, и руководство факультета якобы пригрозило им "проблемами" на пересдачах. Обе студентки подали заявления на академический отпуск, однако к принесенным ими медицинским справкам возникли вопросы.

25 октября следствие предъявило обвинение 25-летнему аспиранту мехмата МГУ Мифтахову по делу о нападении на офис партии "Единая Россия" в московском районе Ховрино. По версии следствия, аспирант МГУ причастен к инциденту 30 января этого года, когда неизвестные разбили окно и бросили в помещение дымовую шашку. Мифтахов отрицает свою причастность к преступлению и настаивает, что ему "фабрикуют дело за политические взгляды".

Мифтахова задержали 1 февраля, через неделю отпустили, но затем снова задержали по делу о хулиганстве. Дело Мифтахова получило резонанс, в его поддержку была развернута кампания активистами студенческого сообщества. Требование прекратить уголовное преследование аспиранта также высказывалось на митинге против политических репрессий "Общество требует справедливости", который прошел в июне в Москве.

Азат Мифтахов Фариза Дударова Марина Ким МГУ Дарья Фомина

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