Садовничий следит за ситуацией со студентками журфака, собиравшими поручительства за Мифтахова

Им решили дать возможность досдать "хвосты"

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Ректор МГУ Виктор Садовничий следит за ситуацией со студентками факультета журналистики Фаризой Дударовой и Мариной Ким, которые собирали поручительства за аспиранта Азата Мифтахова и которым стало грозить отчисление за "хвосты". Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-секретарь журфака Дарья Фомина.

В пятницу вопрос о студентках-четверокурсницах обсудили на ученом совете факультета. По словам Фоминой, совет одобрил предложение руководства факультета дать Дударовой и Ким возможность пересдать задолженности и изложить свою точку зрения в объяснительных. Вопрос об их отчислении поставят перед юридической службой МГУ, добавила она.

Совет также решил включить независимых преподавателей и студентов в комиссию, в которой Дударова и Ким будут пересдавать задолженности.

15 октября студентки в здании журфака на Моховой собирали поручительства в поддержку Мифтахова, которого арестовали и обвинили в хулиганстве в связи с нападением на офис "Единой России". В студенческих группах в соцсетях сообщили, что руководство факультета пригрозило студентками проблемами при пересдаче "хвостов". Дударова и Ким подали заявления на академический отпуск и приложили к ним медицинские справки. На журфаке справки проверили, направили запрос в больницу и ее главврач ответил, что в это учреждение студентки не обращались и справок им не выдавали. После этого обеим студенткам стало грозить отчисление.

Мифтахова задержали 1 февраля по подозрению в изготовлении взрывчатки. Обыски в общежитии МГУ провели после того, как 11 января в Балашихе нашли неразорвавшуюся самодельную бомбу. Неделю спустя его отпустили и тут же задержали по делу о нападении на офис "Единой России" в Ховрине. Там разбили окно и бросили внутрь дымовую шашку. Аспирант отрицает причастность к этому нападению и заявляет, что его преследуют за политические взгляды. Он также сообщал адвокату Светлане Сидоркиной, что его пытали после первого задержания.