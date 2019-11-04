Путин провел перестановки в руководстве Следственного комитета, МВД и МЧС

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности некоторых руководителей Следственного комитета РФ, МВД России и МЧС России федерального и регионального уровня.

В частности, от занимаемых должностей освобождены руководитель четвертого следственного управления Главного следственного управления СКР, генерал-лейтенант юстиции Руслан Ибиев, главный инспектор МВД, генерал-майор полиции Ефрем Романов, начальник Главного управления МЧС по Республике Крым, генерал-майор внутренней службы Александр Еремеев, первый заместитель начальника ГУ МЧС по Москве, генерал-майор Сергей Журавлев.

Кроме того, в отставку отправлен министр внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике, генерал-майор полиции Игорь Трифонов. Среди отставников также начальник управления МВД РФ по Тюменской области, генерал-майор полиции Юрий Алтынов; начальник ГУ МЧС по Кировской области, генерал-майор внутренней службы Михаил Лихачев; начальник Управления информационных технологий и связи МЧС РФ, генерал-майор Сергей Власов; первый замначальника ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД РФ, генерал-майор полиции Александр Мельников, а также директор и заместитель директора Департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС Максим Максименко и Владимир Дежкин.

Путин своим указом также назначил нескольких новых руководителей.

Согласно документу, полковник полиции Дмитрий Баранов стал заместителем начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области - начальником полиции.

Генерал-лейтенант внутренней службы Игорь Кобзев назначен заместителем главы МЧС России - главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору.

Полковник внутренней службы Александр Кузьмин стал начальником управления ФСИН по Тверской области, а полковник внутренней службы Алексей Чириков - начальником управления ФСИН по Республике Башкортостан.

Кроме того назначены на пятилетний срок: Сергей Карапетян - прокурором Смоленской области; генерал-лейтенант юстиции Кирилл Левит - руководителем следственного управления СКР по Воронежской области, генерал-майор юстиции Вячеслав Сухоруков - руководителем следственного управления СКР по Бурятии.