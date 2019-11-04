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Что произошло за день: понедельник, 4 ноября

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин провел перестановки в руководстве СКР, полиции, МЧС и ФСИН. Среди отправленных в отставку - руководитель четвертого следственного управления Главного следственного управления СКР Руслан Ибиев, главный инспектор МВД Ефрем Романов и фигурант дела о покушении на крупное мошенничество, первый замначальника одного из управлений МВД РФ Александр Мельников. Также президент РФ своим указом сделал несколько назначений, в частности, Игорь Кобзев занял должность заместителя главы МЧС России - главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору.

- Трамп пригласил руководство стран АСЕАН на специальный саммит в Вашингтон. Предложение о проведении мероприятия в начале 2020 года прозвучало на фоне бойкота встречи с американской делегацией в Бангкоке президентами и премьерами семи государств: на мероприятии их представляли министры иностранных дел. Такой шаг был вызван тем, что делегацию США возглавил советник Трампа.

- Саудовская Аравия официально сообщила о планах по проведению IPO Saudi Aramco. Акции компании будут предложены на бирже Саудовской Аравии Tadawul. Цена размещения и финальное количество акций будут определены в конце периода сбора заявок.

- Разведение сил Киевом и ополченцами ДНР в районе Петровского вновь сорвалось. Со стороны ДНР был подан сигнал о готовности к разведению войск, украинские военные не ответили на него. Представитель Киева в Совместном центре контроля и координации прекращения огня Александр Борщевский заявил, что для отведения войск должны быть обеспечены семь дней без обстрелов, то есть процесс может начаться 8 ноября.

- В "Шереметьево" сел неисправный Boeing, летевший из Франкфурта. Как сообщил информированный источник, на самолете возникли неполадки в гидросистеме. Вынужденная посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

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