Второго подозреваемого в убийстве экс-мэра Киселевска арестовали на два месяца

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Киселевский городской суд отправил в СИЗО второго задержанного по подозрению в налете на дом бывшего главы Киселевска Сергея Лаврентьева, во время которого был убит экс-чиновник и один из нападавших.

Во вторник в приемной суда "Интерфаксу" сообщили, что о взятии мужчины под стражу ходатайствовало следствие. "Ходатайство судом удовлетворено, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 1 месяц 29 суток", - сказал представитель суда.

Как сообщало ранее во вторник управление Следственного комитета РФ (СКР) по Кемеровской области, в отношении еще одного из подозреваемых в убийстве экс-мэра уже была избрана мера пресечения, его также отправили под стражу.

Как сообщалось, 31 октября неизвестные застрелили Лаврентьева во дворе его дома в поселке Верх-Чумыш (Кузбасс), перед этим экс-мэр успел смертельно ранить одного из нападавших.

5 ноября пресс-служба СКР по Кузбассу сообщила о задержании двух 39 и 45-летних ранее не судимых мужчин из города Белово, подозреваемых в нападении на дом Лаврентьева.

По факту произошедшего возбуждено дело по п. "ж" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). Основная версия - попытка разбойного нападения.

Лаврентьев занимал пост главы Киселевского городского округа на протяжении 16 лет, свой пост он покинул в 2018 году по собственному желанию.