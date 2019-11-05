По делу об убийстве бывшего мэра Киселевска задержаны два человека

Приоритетной версией преступления следователи считают разбойное нападение

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - По делу об убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лавренкова задержаны двое подозреваемых, сообщила пресс-служба управления СКР по Кемеровской области. Это жители города Белова.

По версии следствия, один из них довез подельников к дому Лавренкова в поселке Верх-Чумыш и ждал их с машиной на расстоянии примерно километр, пока они находились на приусадебном участке дома. Задержанным 49 и 35 лет. Один уже арестован, второму меру пресечения выберут 5 ноября.

Подозреваемые ранее не были судимы, сообщила пресс-служба МВД. По предварительным данным, они совершили преступление из корыстных побуждений - хотели украсть деньги и драгоценности, говорится в пресс-релизе.

Лавренков был убит на участке собственного дома 31 октября вечером. Его жена заметила в окно, что во дворе появились неизвестные. Бывший чиновник взял ружье, вышел разобраться и был убит. Перед смертью он успел застрелить одного из напавших. Приоритетной версией преступления следствие считает разбойное нападение.

Личность убитого участника нападения установлена: это был ранее судимый 45-летний житель Белова Марат Гарипов, занимавшийся одним из силовых видов спорта. На нем была маска с прорезью для глаз, его личность установили по отпечаткам пальцев.

На месте преступления следователи нашли боеприпасы и "предметы, свидетельствующие о тщательной подготовке подозреваемых к разбойному нападению", говорится в пресс-релизе. На некоторых уликах нашли биологические следы, позволившие найти подозреваемых.

Лаврентьев возглавлял Киселевский городской округ в течение 16 лет и ушел в отставку в 2018 году.