Поиск

По делу об убийстве бывшего мэра Киселевска задержаны два человека

Приоритетной версией преступления следователи считают разбойное нападение

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - По делу об убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лавренкова задержаны двое подозреваемых, сообщила пресс-служба управления СКР по Кемеровской области. Это жители города Белова.

Убийство бывшего мэра Киселевска

По версии следствия, один из них довез подельников к дому Лавренкова в поселке Верх-Чумыш и ждал их с машиной на расстоянии примерно километр, пока они находились на приусадебном участке дома. Задержанным 49 и 35 лет. Один уже арестован, второму меру пресечения выберут 5 ноября.

Подозреваемые ранее не были судимы, сообщила пресс-служба МВД. По предварительным данным, они совершили преступление из корыстных побуждений - хотели украсть деньги и драгоценности, говорится в пресс-релизе.

Лавренков был убит на участке собственного дома 31 октября вечером. Его жена заметила в окно, что во дворе появились неизвестные. Бывший чиновник взял ружье, вышел разобраться и был убит. Перед смертью он успел застрелить одного из напавших. Приоритетной версией преступления следствие считает разбойное нападение.

Личность убитого участника нападения установлена: это был ранее судимый 45-летний житель Белова Марат Гарипов, занимавшийся одним из силовых видов спорта. На нем была маска с прорезью для глаз, его личность установили по отпечаткам пальцев.

На месте преступления следователи нашли боеприпасы и "предметы, свидетельствующие о тщательной подготовке подозреваемых к разбойному нападению", говорится в пресс-релизе. На некоторых уликах нашли биологические следы, позволившие найти подозреваемых.

Лаврентьев возглавлял Киселевский городской округ в течение 16 лет и ушел в отставку в 2018 году.

Хроника 01 – 05 ноября 2019 годаУбийство бывшего мэра Киселевска
Киселевск Кемеровская область Кузбасс СКР

Новости по теме

Новости

Свыше половины россиян оказались безразличны к Навальному

Свыше половины россиян оказались безразличны к Навальному

70% россиян признались, что не знают о "московском деле"

Пожар в дата-центре стал причиной сбоев в работе "ВКонтакте"

Что произошло за день: понедельник, 4 ноября

Путин провел перестановки в руководстве Следственного комитета, МВД и МЧС

Путин провел перестановки в руководстве Следственного комитета, МВД и МЧС

В работе "ВКонтакте" возникли сбои

Россия готова поделиться технологиями по предотвращению эпидемий со странами АСЕАН

В Забайкалье задержали четвертого подростка по делу об изнасиловании и убийстве

Пожар в плавучей гостинице под Иваново потушен

Пожар в плавучей гостинице под Иваново локализован

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');