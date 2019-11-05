Подозреваемому в убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре предъявлено обвинение

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Следствие по уголовному делу об убийстве воспитанника детского сада в Нарьян-Маре предъявило обвинение подозреваемому в этом преступлении - 36-летнему неработающему местному жителю - и охраннику учреждения, впустившему убийцу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

Согласно сообщению, поступившему во вторник в "Интерфакс", мужчина обвиняется по статье об убийстве малолетнего (ч. 2 ст. 105 УК РФ)."В ходе допроса в качестве обвиняемого он признал свою вину, раскаялся в содеянном. Он пояснил следователю, что накануне указанных событий употреблял спиртные напитки. В отношении обвиняемого назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", - отмечается в сообщении. Мужчине назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Сотруднику частного охранного предприятия ООО ОП "Святогоръ", охранявшему садик, предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до шести лет и повлекших смерть (п.п. "б, в" ч.2 ст. 238 УК РФ). Охранник частично признал вину.

Как сообщалось, оба фигуранта дела арестованы.

31 октября в Нарьян-Маре мужчина проник в детский сад "Сказка" и нанес смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа. Подозреваемый был задержан на месте преступления. Им оказался 36-летний местный житель, он был пьян.

Следственный комитет опубликовал в своем канале на Youtube запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как предполагаемый убийца ребенка заходит в здание, проходит по коридору и заходит в одну из комнат. Затем на записи показано, как фигурант дела уже в сопровождении полиции возвращается в здание детского сада, чтобы ответить на вопросы следствия на месте преступления.