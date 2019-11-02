Поиск

После убийства ребенка в Нарьян-Маре арестован охранник детсада

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Нарьян-Марский городской суд арестовал охранника детского сада, где был убит шестилетний ребенок. Как уточнили в региональном СКР, охранник отправлен в СИЗО на два месяца.

31 октября пьяный мужчина проник в детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре и нанес смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа. Подозреваемый был задержан на месте преступления. Им оказался 36-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

В РоссииПосле убийства ребенка в Нарьян-Маре задержали охранника детского садаЧитать подробнее

Обвиняемый будет направлен на психолого-психиатрическую экспертизу, в ходе допроса он вел себя неадекватно.

Он арестован на два месяца.

Как выяснилось, охранник детсада - сотрудник частного охранного предприятия "Святогоръ" - дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл входную дверь злоумышленнику, приняв за родителя одного из воспитанников. Против него возбуждено дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека".

Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского сада, не обеспечивших безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении, по статье "халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека".

Нарьян-Мар

Новости по теме

Новости

В Ленинградской области школьник получил ножевое ранение в драке

В Ленинградской области школьник получил ножевое ранение в драке

Инцидент с танкером в Находке не повлиял на его герметичность

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Более 30 детей отравились в отеле в Казани

Более 30 детей отравились в отеле в Казани

Что случилось этой ночью: суббота, 2 ноября

Тела двоих погибших подняли из воды после взрыва на танкере в порту Находки

Тела двоих погибших подняли из воды после взрыва на танкере в порту Находки

Три человека погибли из-за взрыва на танкере в порту Находки

Садовничий впервые прокомментировал дело аспиранта МГУ Мифтахова

Садовничий впервые прокомментировал дело аспиранта МГУ Мифтахова

Что произошло за день: пятница, 1 ноября

Двигатель у SSJ 100 "Ямала" отказал из-за попавшей в турбину птицы

Двигатель у SSJ 100 "Ямала" отказал из-за попавшей в турбину птицы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');