После убийства ребенка в Нарьян-Маре арестован охранник детсада

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Нарьян-Марский городской суд арестовал охранника детского сада, где был убит шестилетний ребенок. Как уточнили в региональном СКР, охранник отправлен в СИЗО на два месяца.

31 октября пьяный мужчина проник в детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре и нанес смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа. Подозреваемый был задержан на месте преступления. Им оказался 36-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

Обвиняемый будет направлен на психолого-психиатрическую экспертизу, в ходе допроса он вел себя неадекватно.

Он арестован на два месяца.

Как выяснилось, охранник детсада - сотрудник частного охранного предприятия "Святогоръ" - дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл входную дверь злоумышленнику, приняв за родителя одного из воспитанников. Против него возбуждено дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека".

Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского сада, не обеспечивших безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении, по статье "халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека".