Арестован третий подозреваемый по делу о перестрелке под Ростовом

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал до 21 декабря третьего подозреваемого по делу о перестрелке с пятью убитыми на хуторе Чернозубов Орловского района Ростовской области Рашида Ибрагимова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

По словам собеседника агентства, защита Ибрагимова обжаловала арест, апелляцию рассмотрят 8 ноября.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Ростовской области ищут четырех предполагаемых участников перестрелки на хуторе Чернозубов, трое из них задержаны.

Ранее суд арестовал Василия Дакишвили на два месяца, до 21 декабря. На такой же срок был арестован и второй подозреваемый - Салим Мусаев.

22 октября на хуторе Чернозубов произошла перестрелка, в результате которой погибли пять человек и еще двое попали в больницу. Было возбуждено уголовное дело об убийстве нескольких человек. По данным полиции, стрельба произошла из-за участков для выпаса скота.

Руководитель представительства главы Чеченской республики в Ростовской области Имран Исраилов сообщал, что конфликт произошел между двумя чеченскими семьями на почве судебных и земельных споров.