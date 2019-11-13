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Четвертый подозреваемый задержан по делу о перестрелке на ростовском хуторе

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Задержан четвертый подозреваемый по делу о перестрелке с пятью убитыми на хуторе Чернозубов Орловского района, еще трое в розыске. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире телеканала "Дон24".

"По делу задержаны четыре человека, еще трое находятся в розыске", - сказал Голубев.

Он отметил, что на координационном совете при губернаторе будет обсуждаться это резонансное преступление. По его словам, может потребоваться корректировка регионального законодательства в области выпаса животных.

Ранее сообщалось о задержании трех подозреваемых, все они были арестованы судом. Двое пытались обжаловать свой арест, но суд им отказал.

22 октября на хуторе Чернозубов случилась перестрелка, в результате которой погибли пять человек, еще двое были госпитализированы. СУ СКР по Ростовской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). По данным полиции, вооруженный конфликт произошел из-за участков для выпаса скота.

Руководитель представительства главы Чечни в Ростовской области Имран Исраилов сообщал, что конфликт произошел между двумя чеченскими семьями на почве судебных и земельных споров.

Ростовская область

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