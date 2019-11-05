Путин рассказал о ведущейся против русского языка войне

Президент России Владимир Путин Фото: Reuters

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Русофобы объявили войну русскому языку, а в некоторых странах линия на его ограничение становится официальной политикой, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы сталкиваемся с попытками искусственно, я хочу это подчеркнуть, именно искусственно, грубо, подчас абсолютно бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию", - сказал он во вторник на заседании президентского Совета по русскому языку.

В связи с этим президент отметил, что на России лежит большая ответственность за сохранение, развитие и распространение русского языка и литературы. "Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, думаю, это не секрет, здесь активно работают разного рода маргиналы и агрессивные националисты", - подчеркнул Путин.

За ограничением на использование русского языка в некоторых странах, в которых это становится вполне официальной государственной политикой, стоят "давление, прямое нарушение прав человека, в том числе право на родную речь, культуру и историческую память", подчеркнул глава государства.

По его словам, в этих условиях перед Россией стоят две равновеликие задачи. "Первое - это обеспечить достойный уровень знаний и общей грамотности россиян, и тем самым глобальную конкурентоспособность, притягательность русского языка как современного, живого, динамично развивающегося средства общения. Вторая - реализовать действенную систему поддержки русской языковой среды за рубежом в информационной, образовательной, гуманитарной сферах", - пояснил он.

Путин отметил, что в последние годы на этих направлениях сделано достаточно много, а вопросы русского языка и литературы отражены в ключевых программных документах РФ.

Кроме того, в ходе заседания российский президент поручил начать разработку единого корпуса словарей и справочников, нормы которых должны стать обязательными для использования в госструктурах и СМИ.

"Наша цель - сформировать активную и целостную языковую политику, которая обеспечит сохранение и развитие русского языка, отечественной литературы и в России, и в мире", - подчеркнул президент.

Он отметил, что в решении этой задачи принципиально важно участие профессионального сообщества, и попросил членов Совета по русскому языку включиться в эту работу.