Установлена личность предполагаемого убийцы главы ЦПЭ Ингушетии

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Следственные органы установили личность главного подозреваемого в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, правоохранительные органы ищут 46-летнего уроженца Ингушетии Курейша Картоева, который после совершения убийства предположительно 5 ноября уехал в Дагестан на рейсовом автобусе сообщением Москва-Хасавюрт. "Подозреваемый может быть вооружен. Есть вероятность, что он может находиться на территории Ингушетии", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

Начальник Центра по противодействию экстремизму ингушского МВД Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед, работавший врачом в столичной клинике, были убиты 2 ноября в Москве. По данным следствия, неизвестный выстелили в них не менее 10 раз.