По делу об убийстве главы ЦПЭ Ингушетии и его брата допросили ключевого свидетеля

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Мужчину, который во время убийства начальника отдела по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда находился в их машине, допросили в качестве свидетеля, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

"Третий мужчина, который находился в автомобиле, не пострадал благодаря тому, что не стал накидываться без оружия на убийцу, подвергая свою жизнь опасности", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, его допросили как свидетеля преступления.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Как сообщил агентству один из родственников убитых, тела погибших будут перевезены из Москвы в Ингушетию для захоронения по исламским обычаям. "Тела Ибрагима и Ахмеда Эльджаркиевых планируется выдать родственникам в воскресенье. Траурные мероприятия в связи с их гибелью проходят в Назрани", - сказал он.

По его словам, погибшие братья будут похоронены на родовом кладбище.

Начальник ЦПЭ МВД по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиева и его брат Ахмед были убиты накануне вечером на улице Академика Анохина в Москве.

Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СК России Светлана Петренко, неизвестный произвел не менее десяти выстрелов из огнестрельного оружия в двух мужчин.