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В Думе призвали не доверять сообщениям о 200 наемниках ЧВК Вагнера в Ливии

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Публикации о прибытии в Ливию бойцов ЧВК "Вагнер" требуют тщательной проверки, заявил "Интерфаксу" первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Не стоит доверять сообщениям подобных СМИ", - сказал Красов в среду. Он отметил, что "подобные новости, исходящие из США, не просто должны быть троекратно проверены, а еще и 10 раз перепроверены".

Ранее The New York Times, ссылаясь на трех высокопоставленных ливийских чиновников и пятерых западных дипломатов, следящих за конфликтом, сообщила, что за последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".

Западные СМИ неоднократно сообщали, что Россия направила в Ливию бойцов ЧВК для помощи генералу Ливийской национальной армии Халифе Хафтару. В частности, в начале марта этого года источник британского издания The Daily Telegraph утверждал, что в ливийском городе Бенгази находятся около 300 россиян из ЧВК.

Агентство Bloomberg в конце сентября сообщало, что более сотни бойцов ЧВК Вагнера в начале сентября прибыли в Ливию, где оказывают поддержку Хафтару.

В Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьер-министра Файеза Сараджа. Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Халифой Хафтаром.

Госдума Ливия ЧВК Вагнер

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