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NYT сообщила о прибытии в Ливию снайперов ЧВК Вагнера

NYT сообщила о прибытии в Ливию снайперов ЧВК Вагнера
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Не менее 200 бойцов, среди которых есть снайперы, прибыли в Ливию из России в последние шесть недель, пишет газета The New York Times.

По данным трех высокопоставленных ливийских чиновников и пяти западных дипломатов, на которых ссылается газета, российские снайперы входят в так называемую группу Вагнера.

"Русские выступают на стороне лидера вооруженных формирований Халифы Хафтара, который обосновался на востоке Ливии и также пользуется поддержкой ОАЭ, Египта, Саудовской Аравии и, иногда, Франции. Те, кто поддерживают Хафтара, считают его последней надеждой в деле борьбы с боевиками и установления авторитарного порядка", - пишет газета.

Издание отмечает, ссылаясь на западных дипломатов, что в 2015 году Россия обустроила базу на западе Египта для обеспечения технической поддержки и ремонта оборудования. "В прошлом году Россия направила силам Хафтара в Бенгази некоторое количество военных советников, - продолжает издание. - После четырех лет его закулисной финансовой и тактической поддержки Россия теперь прилагает все больше усилий, чтобы определить исход гражданской войны в Ливии".

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Сообщается, что РФ "поставила передовые истребители "Сухой", координировала удары ракет и высокоточной артиллерии, а также работу снайперов. Тот же сценарий, пишет газета, "Москва использовала в сирийской гражданской войне".

При этом, отмечает издание, "Кремль поддерживает контакты и с властями в Триполи, и с бывшими чиновниками Каддафи (экс-руководителя Ливии), даже в то время, как увеличивает поддержку силам Хафтара".

Агентство Bloomberg сообщало ранее, что более сотни бойцов ЧВК "Вагнер" в начале сентября прибыли в Ливию, где оказывают поддержку Ливийской национальной армии генерала (ЛНА) Халифы Хафтара.

При этом представитель ЛНА в свою очередь сообщал, что ни российских, ни каких-либо других иностранных бойцов в рядах армии нет.

В Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьер-министра Файеза Сараджа. Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Халифой Хафтаром.

Западные СМИ неоднократно сообщали, что Россия направила в Ливию бойцов ЧВК для помощи Хафтару. В частности, в начале марта этого года источник британского издания The Daily Telegraph утверждал, что в ливийском городе Бенгази находятся около 300 россиян из ЧВК.

Ливия РФ Халифа Хафтар ЧВК Вагнер

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