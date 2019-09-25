Bloomberg сообщил о прибытии в Ливию более сотни бойцов ЧВК "Вагнер"

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Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Более сотни бойцов так называемой частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в начале сентября прибыли в Ливию, где оказывают поддержку Ливийской национальной армии (ЛНА) генерала Халифы Хафтара, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников агентства, бойцы "Вагнера" оказывают поддержку ЛНА в боевых действиях в районе Триполи. Bloomberg отмечает, что представитель ЧВК подтвердил агентству, что бойцы "Вагнера" воюют в Ливии и некоторые из них погибли там.

Представитель ЛНА в свою очередь сообщил Bloomberg, что ни российских, ни каких-либо других иностранных бойцов в рядах этой армии нет.

В Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьер-министра Файеза Сараджа. Власти на востоке этого государства действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Халифа Хафтаром.

Западные СМИ неоднократно сообщали об отправке Россией в Ливию бойцов ЧВК для помощи Хафтару. В частности, в начале марта 2019 года источник британского издания The Daily Telegraph утверждал, что в ливийском городе Бенгази находятся около 300 россиян из ЧВК.