Глава контактной группы РФ по Ливии опроверг данные о переброске бойцов ЧВК "Вагнер" в эту страну

Боец ливийского Правительства национального согласия Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Публикации о переброске 200 бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в Ливию не соответствуют действительности, они дискредитируют усилия РФ по мирному урегулированию в этой стране, заявил "Интерфаксу" глава контактной группы РФ по Ливии Лев Деньгов.

"Заявление The New York Times о том, что 200 российских наемников приехали воевать в Ливию, не имеет ничего общего с действительностью. В соответствии с российским законодательством, наемничество запрещено и карается уголовной ответственностью", - сказал Деньгов в четверг.

По его словам, "возникает вопрос, почему The New York Times не говорит о том, что в Ливии работают наемники из стран Африки, а также из западных стран?".

"Данные заявления дискредитируют российское участие в процессе мирного урегулирования", - добавил глава контактной группы.

Деньгов подчеркнул, что "позиция России в отношении конфликта остается неизменной". "Россия выступает за диалог со всеми сторонами конфликта и за урегулирование конфликта путем политического диалога", - сказал глава контактной группы.

Ранее The New York Times, ссылаясь на трех высокопоставленных ливийских чиновников и пятерых западных дипломатов, следящих за конфликтом, сообщила, что за последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".