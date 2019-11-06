Поиск

Первый в 2020 году пуск с космодрома "Восточный" намечен на апрель

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск ракеты "Союз" с космодрома Восточный состоится весной следующего года.

"С апреля следующего года начинаем активно стартовать с Восточного. У нас будет пять пусков", - сказал Рогозин журналистам во время рабочего визита на омское производственное объединение "Полет" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева".

Он подчеркнул, что в 2020 году на Восточном стартует не "Ангара", а ракета "Союз". "В 2023 году это будет уже "Ангара". Думаю, что к августу месяцу 2023 года должны спланировать завершение автономных и комплексных испытаний и выйти на пуск", - сказал Рогозин.

космодром Восточный Дмитрий Рогозин Союз

Новости по теме

Новости

Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело

В Кемерове ранен известный кузбасский адвокат

Долг Венесуэлы перед "Роснефтью" сократился до $800 млн

Долг Венесуэлы перед "Роснефтью" сократился до $800 млн
Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

Застреливший в Забайкалье сослуживцев солдат заявил об избиении при задержании

В России создадут "умные" системы учета ресурсов для жилых домов

Главу ПЦ "Мемориал" Александра Черкасова оштрафовали на 100 000 рублей

Грудинин будет обжаловать решение суда о взыскании с него миллиарда

Грудинин будет обжаловать решение суда о взыскании с него миллиарда

В Думе призвали не доверять сообщениям о 200 наемниках ЧВК Вагнера в Ливии

Либертарианца Михаила Светова вызвали к следователям

Либертарианца Михаила Светова вызвали к следователям

КС запретил регионам произвольно запрещать мирные акции

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');