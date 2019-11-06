Первый в 2020 году пуск с космодрома "Восточный" намечен на апрель

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск ракеты "Союз" с космодрома Восточный состоится весной следующего года.

"С апреля следующего года начинаем активно стартовать с Восточного. У нас будет пять пусков", - сказал Рогозин журналистам во время рабочего визита на омское производственное объединение "Полет" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева".

Он подчеркнул, что в 2020 году на Восточном стартует не "Ангара", а ракета "Союз". "В 2023 году это будет уже "Ангара". Думаю, что к августу месяцу 2023 года должны спланировать завершение автономных и комплексных испытаний и выйти на пуск", - сказал Рогозин.