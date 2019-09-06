"Роскосмос" передаст военным ракету-носитель "Ангара" в ноябре

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" передаст Минобороны ракету-носитель "Ангара" в ноябре 2019 года, сообщил журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Еще две "Ангары" будут сданы в следующем (2020 - ИФ) году. По-моему, в апреле и в ноябре", - сказал Рогозин.

По его словам, после переноса производства ракет в Омск, госкорпорация сможет увеличить темпы их производства ракет.

"С 2022 года по 2024 год по четыре будем производить. Выходим на нормальное серийное производство с 2023 - 2024 года, когда сможем производить восемь тяжелых ракет", - сказал Рогозин.

Глава "Роскосмоса" также заявил, что Минобороны, будучи основным заказчиком "Ангары", должно будет определить массу полезной нагрузки, выводимой этими носителями. "Это вопрос военных. Они должны определиться", - отметил Рогозин.

Руководитель госкорпорации пояснил, что "есть разные виды разгонных блоков, мы можем предложить более мощные, менее мощные". Все зависит от нужд Минобороны, добавил он.

Ранее в сентябре вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что характеристики создаваемого космического ракетного комплекса "Ангара" пока не устраивают российских военных.

"Дело в том, что ракета не соответствует требованиям, которые к ней предъявляет основной заказчик. Но то, что Минобороны выбрало "Ангару" основным носителем для формирования спутниковой группировки, никто не подвергает сомнению", - сказал Борисов в интервью газете "Ведомости". Он отметил также, что "из-за срывов "Роскосмоса" по "Ангаре" было потеряно много времени".

Космический ракетный комплекс "Ангара" (КРК) предназначен для запусков экологически чистых ракет-носителей различных классов. В семейство входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" (модификация "А5М"), и повышенной грузоподъемности с кислородно-водородным разгонным блоком "Ангара-А5В".