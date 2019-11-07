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Депутаты рассмотрят в январе поправки о блокировке пользователей e-mail

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Думский комитет по информационной политике перенес на январь рассмотрение законопроекта о блокировке пользователей электронной почты за распространение запрещенной информации. Об этом говорится в материалах комитета.

"Включить законопроект в примерную программу законопроектов работы Госдумы в период весенней сессии 2020 года (январь)", - говорится в документах. Комитет поддержал это предложение.

Эти поправки в июле внесли в Госдуму глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и его заместители Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин. 8 октября они внесли этот же законопроект в новой редакции.

9 октября глава комитета по информационной политике Леонид Левин сказал "Интерфаксу", что обсуждать законопроект еще рано, поскольку на него не поступили все необходимые отзывы. По его словам, документ направили в правительство, Совфед, президенту, в комитеты, комиссии и фракции Госдумы, Счетную и Общественную палаты, Верховный и Конституционный суды.

Клишас и другие сенаторы предлагают штрафовать владельцев почтовых сервисов и мессенджеров на сумму до 1 млн рублей за отказ от блокировки пользователя, уличенного в распространении запрещенной информации. Авторы поправок считают, что эти меры позволят бороться с ложными сообщениями об угрозе взрыва. Клишас отмечал, что для этого "целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения". Штрафы для граждан сенаторы предложили определить в пределах 3000-5000 рублей.

Госдума Совет Федерации Андрей Клишас Людмила Бокова Александр Карлин Леонид Левин

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