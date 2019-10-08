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Пользователей e-mail предложили блокировать за рассылку запрещенной информации

При этом для сервисов предусматриваются штрафы до 1 млн рублей

Пользователей e-mail предложили блокировать за рассылку запрещенной информации
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий блокировку пользователей e-mail (электронной почты), распространяющих запрещенную информацию, сообщил один из авторов законопроекта комитета Софета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

"Законопроектом корректируются положения закона, касающиеся ограничения переписки. Так, на практике целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения", - сказал Клишас "Интерфаксу" во вторник.

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По его словам, данная инициатива является уточненной редакцией внесенного ранее законопроекта об идентификации пользователей e-mail. Предыдущая редакция законопроекта была отозвана из Госдумы.

"Попытка разграничения мессенджеров и электронной почты в предыдущей редакции законопроекта потребовала уточнения", - пояснил Клишас.

По словам сенатора, в целях распространения на электронные почтовые сервисы обязанностей, возлагаемых действующей нормой закона на мессенджеры, новая редакция устанавливает общее для них понятие - "организатор сервиса обмена сообщениями".

Кроме того, отметил он, действующее законодательство позволяет сделать вывод о том, что организатор сервиса обмена сообщениями может просматривать любые сообщения пользователей в целях их возможной блокировки.

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Вносимым законопроектом на оператора будет возложена обязанность исключительно по блокировке передачи пользователем электронных сообщений и только на основании информации и соответствующего требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

Кроме того, вносится сопутствующий законопроект с соответствующими изменениями в КоАП России, предусматривающими административную ответственность для организаторов сервисов, аналогичную той, что существует для мессенджеров. Так, для них предусматривается максимальный штраф в размере 1 млн рублей для юридических лиц.

Госдума Совет Федерации

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