Глава профильного комитета Госдумы назвал обсуждение законопроекта Клишаса преждевременным

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Председатель думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Леонид Левин считает преждевременным обсуждать законопроект о блокировке пользователей e-mail и мессенджеров за распространение запрещенной в России информации. По его словам, сначала нужно дождаться отзывов на эту инициативу.

"До поступления отзывов в обсуждении этой идеи не появится ничего нового", - заявил депутат.

Поправки 8 октября вечером внесли в Думу сенаторы Андрей Клишас, Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин. По словам Клишаса, это уточненная редакция внесенного ранее законопроекта об идентификации пользователей электронной почты. Предыдущую редакцию поправок из палаты отозвали. Владельцев почтовых сервисов и мессенджеров они предлагают штрафовать на сумму до 1 млн рублей за отказ от блокировки пользователя. Эти меры позволят снизить число ложных сообщений об угрозе взрыва, считают авторы поправок.

"Законопроектом корректируются положения закона, касающиеся ограничения переписки. Так, на практике целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения", - сказал сенатор.

На вопрос "Коммерсанта", как в этой ситуации власти будут контактировать с представителями уже запрещенного Telegram, Клишас ответил, что это скорее является проблемой исполнительных органов власти.

Источник в Минкомсвязи назвал законопроект технически нереализуемым. "Мессенджер и сервис не знают, кто их клиенты, и не должны видеть их переписку. Способов заставить иностранные сервисы это делать нет. Получим, что все уйдут в иностранные сервисы и скачают VPN. Мы считаем, что крайне опасно выносить законы, которые технически нереализуемы. Надо помнить про опыт Telegram и не предпринимать шагов, которые дискредитируют власть в глазах граждан", - сказал он "Интерфаксу".

Источник "Ведомостей" во внутриполитическом блоке Кремля назвал законопроект инициативой сенаторов: "С нами не согласовано, мы его не видели". Иностранные ресурсы вряд ли будут исполнять требования российских властей о блокировке пользователей, сказал газете профильный чиновник: "И что тогда? Блокировать сами сервисы толком мы не умеем".

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев сказал "Коммерсанту", что закон не будет работать. Он отметил, что, требуя заблокировать пользователя, Роскомнадзор "откуда-то" будет уже знать, что он пересылал запрещенную информацию, следовательно, речь пойдет о нарушении тайны переписки. Против спам-рассылок закон не поможет, поскольку распространители информации могут использовать чужие IP-адреса, добавил эксперт. Он предупредил, что от блокировок могут пострадать невинные люди, как это было в случае с математиком Дмитрием Богатовым.