Новый директор ФСИН перечислил основные проблемы ведомства

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Наиболее проблемными направлениями деятельности Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) остаются трудоустройство заключенных и обеспечение соответствующих условий отбывания наказаний, считает новый директор ведомства Александр Калашников.

Об этом чиновник заявил журналистам в четверг, отвечая на вопрос "Интерфакса" о проблемах, которые стоят перед ФСИН. По его словам, ФСИН нужно сделать так, чтобы заключенные "не просто проедали бюджет", а трудились, "отчисляли алименты, возмещали ущерб".

Кроме того, полагает директор службы, надо обеспечить соответствующие условия отбывания наказания. "То, что там у вас сейчас кричат европейские правозащитники, наши (правозащитники - ИФ), что-то объективно, что-то не объективно. Делается очень много, и мы не стоим на месте: этo и медицина и новые изоляторы, новые условия",- заявил Калашников.

Глава ФСИН также затруднился сказать, возможны ли в ближайшем будущем кадровые изменения в системе ФСИН из-за смены руководства. "Надо оценить ситуацию, разобраться, никто не собирается рубить с плеча и просто бездумно терять людей, поэтому я пока не готов сказать в отношении возможных кадровых перестановок", - сообщил Калашников.

При этом, отметил директор ведомства, люди, работающие в уголовно-исполнительной системе (УИС), должны быть неравнодушные к ней, "должны думать, развивать, идти вперед". "Такие люди должны оставаться и сделать костяк той команды, которая потом будет работать дальше", - добавил Калашников.

О назначении Калашникова на должность директора ФСИН стало известно 8 октября. До этого он возглавлял УФСБ по Красноярскому краю.