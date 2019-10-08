Поиск

В ОНК нового директора ФСИН назвали мастером борьбы с коррупцией

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Новый директор ФСИН Александр Калашников - "мастер в борьбе с коррупцией" и "не раз это доказывал", отметила зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Несмотря на то, что его предшественник Геннадий Корниенко "был очень честным и чистым человеком", в его ведомстве было много коррупционных скандалов, добавила она. Меркачева не исключает, что бывшего начальника УФСБ Красноярского края поставили во главе ФСИН для борьбы с коррупцией.

Она также выразила надежду, что при новом директоре ФСИН не приобретет обвинительный уклон, а продолжит гуманизацию, улучшение условий содержания заключенных и продолжит продуктивное взаимодействие с ОНК и правозащитниками.

О назначении Калашникова директором ФСИН стало известно 8 октября. По словам Меркачевой, его скоро представят коллективу.

Президент Владимир Путин отправил Корниенко в отставку 3 октября. 30 сентября бывшему чиновнику исполнилось 65 лет - предельный возраст для госслужбы. Он руководил ФСИН с 25 июня 2012 года.

ФСИН ОНК Ева Меркачева Красноярский край ФСБ Геннадий Корниенко Александр Калашников

Новости

Мосгорсуд отменил возврат в прокуратуру дела "Седьмой студии"

Дело "Нового величия"

Суд отменил приговор участнику "Нового величия" и отправил дело на пересмотр

Суд отменил приговор участнику "Нового величия" и отправил дело на пересмотр

Туалеты на вокзалах всех крупных городов с января станут бесплатными

Задержанная на пикете у "Шереметьево" стюардесса ранее была уволена из "Аэрофлота"

Задержанная на пикете у "Шереметьево" стюардесса ранее была уволена из "Аэрофлота"

С начала года на Северном Кавказе ликвидировали 30 террористических ячеек

Дело Baring Vostok

Суд продлил домашний арест Майклу Калви до 13 января

Billa запустила в России сервис по снятию наличных на кассе

Billa запустила в России сервис по снятию наличных на кассе

ФСИН России возглавил офицер ФСБ

Туроператоры сообщили об ажиотажном спросе на Турцию в октябре

В Кремле не нашли поздравлений Путину с днем рождения от Трампа и Зеленского

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');