В ОНК нового директора ФСИН назвали мастером борьбы с коррупцией

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Новый директор ФСИН Александр Калашников - "мастер в борьбе с коррупцией" и "не раз это доказывал", отметила зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Несмотря на то, что его предшественник Геннадий Корниенко "был очень честным и чистым человеком", в его ведомстве было много коррупционных скандалов, добавила она. Меркачева не исключает, что бывшего начальника УФСБ Красноярского края поставили во главе ФСИН для борьбы с коррупцией.

Она также выразила надежду, что при новом директоре ФСИН не приобретет обвинительный уклон, а продолжит гуманизацию, улучшение условий содержания заключенных и продолжит продуктивное взаимодействие с ОНК и правозащитниками.

О назначении Калашникова директором ФСИН стало известно 8 октября. По словам Меркачевой, его скоро представят коллективу.

Президент Владимир Путин отправил Корниенко в отставку 3 октября. 30 сентября бывшему чиновнику исполнилось 65 лет - предельный возраст для госслужбы. Он руководил ФСИН с 25 июня 2012 года.